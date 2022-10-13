Нидерланды планируют инвестировать в Казахстан 400 миллиардов долларов

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В Астане прошла двусторонняя встреча Королевства Нидерландов и Казахстана в формате ​​инвестиционного круглого стола. На повестке бизнес-форума обсуждали актуальные темы сельского хозяйства: животноводство, птицеводство, производство мяса и молока, развитие тепличного сектора и семеноводство, передаёт BaigeNews.kz.

За круглым столом стороны обменялись опытом в сельском хозяйстве, прослушали выступления представителей международных организаций — UNICEF, UPOV (УПОВ — Международный союз по охране новых сортов растений) и представителей международных компаний — Philips, Dutch Clean Tech, Lely Group, Vencomatic Group, Food Ventures, которые поделились уникальным опытом и актуальными знаниями по сельскому хозяйству.

"Больше 100 миллиардов долларов составляют инвестиции Нидерландов в Казахстане. Королевство считается четвёртым, самым большим партнёром в Европе. Мы продолжаем обсуждения о сотрудничестве с более чем с 150 компаниями Нидерландов. Более 400 миллиардов инвестиций ещё только будут вливаться в нашу страну, что является для нас крайне важным. Открываются большие горизонты для плодотворного сотрудничества,” — сказал, открывая сессию, посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев.

Представители посольств подчеркнули текущие плодотворные связи между странами и высказали желание дальнейшего укрепления деловых и экономических связей.

"Два посольства, но одна цель — сблизить экономику наших стран через нахождение путей диверсификации экономики Казахстана. Изменения должны идти не только сверху вниз, но и снизу вверх и касаться каждого из нас, наших семей и детей. Есть несколько сфер, в которых Королевство Нидерландов достигло успеха, такие как сельское хозяйство, и мы признаём желание казахстанского общества к изменениям, так как мы с вами очень отличаемся. У вас огромная территория и относительно небольшое население, которое буквально чуть больше населения Нидерландов. Вы находитесь в самом центре Азии, с вашими степями часть страны нуждается в доступе к водным ресурсам. И, конечно же, одна из целей — сделать Казахстан менее зависимым от продовольственного импорта и сделать это экологичным способом”, — сказал посол Нидерландов в Казахстане Андре Картенс.

Привлечение инвесторов из "страны тюльпанов" стало главным фокусом мероприятия. И не только в рамках сельского хозяйства, но и возможного притока зарубежного опыта и знаний в сфере здравоохранения. О готовности делиться опытом и в этой сфере рассказал посол Нидерландов Казахстане:

"Система здравоохранения является важной. Среди нас есть вице-президент Philips, которые вносит свой вклад в системную автоматизацию медицины. Также, если говорить о тепличном секторе, нельзя не упомянуть роль технологий четвёртого поколения, которые развиваются и уже доступны для казахстанского рынка. Мы принимаем и помним свои ошибки и рады поделиться опытом с вами, чтобы их не повторить".

Представители международных компаний смогли лично приехать в Казахстан и нащупать почву для дальнейшего сотрудничества и инвестиций. Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Женис Осербай подробно осветил положение дел на текущий момент и назвал выгодные условия для инвестиций.

"Текущий товарооборот в сельском хозяйстве между двумя странами составляет 52 миллиона долларов, которые не полностью отражают роль Нидерландов для Казахстана. Мы приглашаем Нидерландский бизнес для дальнейшего развития. Со стороны сельского хозяйства мы стараемся предоставлять удобные условия для импорта и экспорта, программы субсидии для инвестиций, фонды, готовые к партнёрству, также локальные фонды, которые могут предоставить кредиты по выгодным условиям. Мы считаем, что сейчас хорошие условия для нахождения бизнеса в нашей стране”, — рассказал он.

Ответным жестом о готовности инвестировать в сельскохозяйственную отрасль страны стало выступление Питера Баттона, заместителя генерального секретаря Международного союза по охране новых сортов растений. Он выразил намерения принять Казахстан в свои ряды и помочь выйти на новый уровень благодаря новым технологиям и обмену опытом.

Делегации подписали документы на общую сумму более 450 миллионов долларов, что подтверждает намерения каждой стороны на долгосрочное сотрудничество.