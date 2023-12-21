Аким Алматы прокомментировал вопрос об информационной атаке в свой адрес
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос об информационной атаке в свой адрес, передаёт BaigeNews.kz.
"Если бы мы хотели понять, какие СМИ "за" или "против" меня, никто бы не опубликовал официальный отчет на сайте госзакупок. Вы можете обратиться и посмотреть. Эту работу через Управления общественного развития проводят все акиматы, нам необходимо увидеть срезы, настроения людей, какие проблемы их беспокоят.
Это было сделано не ради акима, а ради работы акимата Алматы. Сумма была известна, работа была проведена, ничего заговорщического не вижу", - ответил чиновник на брифинге в СЦК.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Центр мониторинга и анализа" управления общественного развития города Алматы провел тендер по исследованию публикаций об акимате в СМИ. На исследование были потрачены пять миллионов тенге.
Самое читаемое
- Вышла ли Алия Назарбаева из бизнеса, связанного с РОП, ответил министр экологии
- Назарбаев провёл частную встречу с Путиным
- Рысь загрызла отару овец в СКО
- Ещё 120 млн долларов, выведенные Кайратом Сатыбалды, возвращены в Казахстан
- Назначен директор Казахстанского института стандартизации и метрологии