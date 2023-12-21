Аким Алматы прокомментировал вопрос об информационной атаке в свой адрес

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос об информационной атаке в свой адрес, передаёт BaigeNews.kz.

"Если бы мы хотели понять, какие СМИ "за" или "против" меня, никто бы не опубликовал официальный отчет на сайте госзакупок. Вы можете обратиться и посмотреть. Эту работу через Управления общественного развития проводят все акиматы, нам необходимо увидеть срезы, настроения людей, какие проблемы их беспокоят.

Это было сделано не ради акима, а ради работы акимата Алматы. Сумма была известна, работа была проведена, ничего заговорщического не вижу", - ответил чиновник на брифинге в СЦК.