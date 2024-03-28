Ни один пострадавший не останется без помощи – аким Актюбинской области о ситуации с паводками

В видеозаписи, опубликованной на личной странице в социальной сети Facebook аким области отметил, что стихийные бедствия нельзя предотвратить, выпадение осадков осложнило паводковую ситуацию в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

Поблагодарив жителей, Асхат Шахаров сообщил, что в регионе создана комиссия по подсчету материального ущерба, ни один пострадавший не останется без помощи.

"В регионе есть поврежденные паводком дороги, мосты и переходы, подтопленные дома и дворы. Вчера посетил районы области, сегодня осмотрел город. Материальный ущерб будет определен созданной комиссией. Выражаю благодарность нашим жителям за проявляемое терпение. Ни один человек не останется без внимания", - отметил глава региона.

В настоящее время акимы города и 12 районов, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, воинские формирования, полицейские переведены на усиленный режим, работают днем и ночью. Информацию о принимаемых мерах публикуют в СМИ и социальных сетях.

Операторы противопаводкового штаба, Ситуационного центра круглосуточно отвечают на звонки актюбинцев, оказывают соответствующую помощь.

В такой сложный час Асхат Шахаров призвал актюбинцев сохранять спокойствие и поддерживать друг друга, отметил, что он всегда с народом.