Ни медсестры, ни скорой: Девочку с пробитой головой одну отправили домой из школы в Караганде

"Мне 4 декабря позвонили и сказали, что произошло ЧП и дочь получила травму. Её отправили домой. На мой вопрос о том, что случилось, ответили, что у неё кровь на голове, а они ничего не трогали... Как все произошло – не рассказали: знаю только, что дети якобы играли, и дочь ударилась о железную дверь... В школе нет медработника, после такого происшествия рану ей не обработали, в каком состоянии рана – тоже не посмотрели, отправили домой, врачей не вызвали. Она шла по улице, по скользким дорогам, могла ещё раз упасть... Провожать её пошла одноклассница! Я встретила дочь на полдороги до дома. Дорога заняла у нее примерно полчаса. Дома кровь не останавливалась. Я вызвала скорую, которая приехала через 20 минут. Дочь забрали – раны нужно было зашивать, наложили три шва. Она проведет в больнице ещё несколько дней", - рассказала мать девочки Мария Алексеева.

ЧП в одной из школ Караганды обсуждают в соцсетях. Семиклассница на перемене ударилась головой о железную дверь и получила рассечение. Педагоги отправили девочку с открытой раной домой без сопровождения взрослых, врача в школе не оказалось, скорую решили тоже не вызывать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

Состояние девочки сейчас стабильное, она получает лекарства и уколы, ей делают перевязки. Однако мать волнует, почему руководство школы отпустило ребёнка домой, не вызвав ей скорую помощь?

"Я хочу узнать, почему в школе не было медработника? Кто должен отвечать за здоровье детей? Она шла с открытой раной на голове, мы еле-еле сняли шапку, потому что она была вся в крови! А если бы она упала в обморок посреди дороги? Мы хотим разобраться в ситуации. Я написала заявление на администрацию школы... К нам приезжал инспектор по делам несовершеннолетних", - сообщила женщина.

В городском отделе образования пояснили, что во всех школах Караганды медицинское обслуживание ведётся работниками поликлиник. В учреждении, где произошло ЧП, медик уволилась.