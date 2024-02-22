Незрячая пара из Семея набирает популярность в TikTok и показывает пример жизнелюбия

Почти 80 тысяч подписчиков и два миллиона просмотров. Их видео залетают в "реки", а обычные домашние дела, транслируемые по интернету, становятся инструкцией по выживанию. Олег и Гульмира Щепетины живут в Семее, работают, обустраивают свой дом и мечтают о детях. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в гостях у необычной пары.

Любовь с первого слова

Закрывая глаза, открываешь душу. Доверие заменяет ослепшим людям потерянное зрение. Они видят мир глазами родителей, сопровождающих, работников сферы услуг, коллег. И именно от уверенности в людях во многом зависит качество их жизни. Олег и Гульмира полностью доверились миру. Для них не имеет значения внешность, первична душа.

Они познакомились в 2019 году на курсах массажа для слабовидящих и незрячих людей. А влюбились друг в друга по голосу. Олег называет историю их отношений "Любовь с первого слова". Внутренний взор подсказал ему, что рядом с ним добрая и отзывчивая девушка.

Ровно два года назад, 22 февраля 2022 года Олег и Гульмира Щепетины официально стали мужем и женой. Известная в Семее пара выбрала яркую дату для регистрации брака.

"Мы вместе обучались в инклюзивной группе медицинского колледжа на массажистов. Когда я услышал её в первый раз, меня сразу захотелось быть с ней рядом. У Гульмиры весёлый задорный смех, заряжает позитивом. Вообще голос имеет для нас важное значение. Он помогает создать примерный образ человека, почувствовать его отношение к себе, к жизни. Отдельные детали подсказывает интуиция, она развита у таких, как мы. Всё это формирует внутренний взор, им мы видим мир", - рассказал о своём восприятии жизни Олег Щепетин.

Когда мир стал тёмным

Гульмира родилась с глазной патологией. Училась в интернате для слабовидящих детей. Самостоятельно передвигалась по городу, различала цвета, формы, лица, зарабатывала на разных производствах. Никогда не сидела без дела. Но со временем нестабильное глазное давление привело к глаукоме. Операция, проведённая в Алматы, не сулила никаких проблем. Врачи даже не предполагали, что последуют осложнения. Но во время вмешательства открылось кровотечение, кровь попала в стекловидное тело. Когда доктора сняли повязку, визуальное восприятие мира для Гульмиры пропало.

"Мне сделали операцию в октябре 2021 года. Врачи попросили приехать через три месяца. Я так и сделала, примчалась в эту больницу сразу после новогодних праздников. Но они лишь развели руками, и сказали, что уже поздно. Только посоветовали оформлять первую группу инвалидности", - вспоминает Гульмира.

А вот история Олега показывает, что никто не застрахован от роковых случайностей. Единственный ребёнок в семье пришёл в жизнь родителей в сознательном возрасте. Он работал экспедитором в торговой фирме, идеальное зрение и прекрасное самочувствие не предвещали беды.

"Это случилось 8 лет назад. В конце рабочего дня я заполнял бланки, и вдруг в глазу сильно кольнуло, затем покрылось бельмом. Я промыл глаз, это не помогло. Позже пелена перебралась на второй глаз. Меня положили в больницу, лечили 14 дней, но никто тогда не понимал, от чего именно. Точный диагноз мне так и не сказали. В итоге я ослеп. Единственное, что мне посоветовали – оформить вторую группу инвалидности. Затем были осмотры в Усть-Каменогорске, где мне поставили уже первую группу. Ещё позже три поездки в новосибирскую глазную клинику, откуда я вернулся без надежды на выздоровление или хотя бы улучшение зрительных функций. Там сказали, что у меня атрофия зрительных нервов и уже слишком поздно, что нужна была правильная тактика в первые дни осложнения. Сейчас я ничего не вижу, лишь на одном глазу осталась светочувствительность, различаю силуэты", - рассказал нам подробности своей истории Олег.

Диагноз звучал как приговор, после которого последовала трёхнедельная депрессия и переосмысление жизни. Помогли родители, а ещё такие же, как и он, незрячие парни и девушки, которые рассказывали о своём не простом пути, о том, как искали свет в конце бесконечного тёмного тоннеля. Тогда он понял, что ослепшие люди видят мир не глазами, а душой, и что свет нужно создать самому. Позже нашлось любимое дело.

"Из всех профессий, которые осваивают незрячие люди, мне приглянулись программирование и массаж. В медицину тянуло больше. Тогда я собрал группу незрячих ребят из Павлодара и Караганды, чтобы с ними отправиться на обучение в Астану. Но у меня не получилось поехать, я остался. А через год поступил в наш колледж. Параллельно занимался пауэрлифтингом, выступал на чемпионатах Казахстана для людей с ограниченными возможностями", - рассказал историю спортивного успеха Олег.

За пять лет тренировок и выступлений в разных городах Казахстана он завоевал почти 20 медалей. В 2021 году Олег стал чемпионом страны в своей весовой категории 72 кг в жиме штанги лёжа от груди с весом 87,5 кг. В том же году парень устроился работать массажистом в частную клинику. Сейчас он популярный в Семее специалист. К нему ведут детей, пожилые и взрослые пациенты приводят с собой знакомых, и все как один говорят, что руки Олега источают особенное тепло.

Параллельно Олег предпринимал первые шаги в освоении социальных сетей. Подписчикам запомнился приятный голос Олега, который озвучивал цитаты.

Гульмира работала на разных производствах, в Обществе слепых, оформляла карточки на инвалидов 1 и 2 группы. А ещё она массовик-затейник. Помогала организовывать культурные мероприятия в клубе "Шамшырак" при том же обществе. Ей нравится работать на компьютере. Она быстро освоила ноутбук при помощи чувствительности пальцев и программы с озвучкой. Это помогло ей получить должность на общественных работах через центр занятости.

"В нашем городе сложно устроиться без стажа, без рекомендаций. Например, я бы хотела работать детским массажистом. Но не берут. Вдвойне тяжелее людям с ограниченными возможностями. Многие из них не видят смысла в жизни, у них нет стимула и желания зарабатывать. Поэтому они живут только за счёт пособий. То же самое "Общество слепых" было большим предприятием, очень жаль, производство на нём сократилось, обеспечивать работой инвалидов стало сложнее", - делится реалиями незрячей жизни Гульмира.

Тем не менее, в планах Олега и Гульмиры - открыть собственный массажный кабинет. Сейчас глава семьи активно изучает разные виды массажа. В ближайшее время хочет включить в программу тайскую технику.

"90% моих пациентов приходит с хондрозом. Затем по популярности распространены переломы и искривление позвоночника. Приходят после инсультов. У детей, начиная с младенчества - вальгусная стопа, кривошея, дисплазия тазобедренного сустава. В подростковом возрасте - сколиоз и плоскостопие. Работы очень много. Поэтому некоторые пациенты приходят ко мне домой. Для этого даже приобрёл массажную кушетку", - посвятил нас Олег в медицинские подробности.

Квартира мечты

Вот уже два месяца с момента переезда девушка наслаждается статусом домохозяйки – молодожёны приобрели в ипотеку трёхкомнатную квартиру по выгодным условиям в рамках госпрограммы для людей с ограниченными возможностями. Причём "трёшка" досталась супругам по ошибке.

"Мы подавали заявку на двухкомнатную квартиру, но в банке по ошибке указали трёхкомнатную. Когда одобрили, мы были в шоке. Но сейчас ни о чём не жалеем. Когда мы жили в съёмной квартире неподалёку, часто гуляли здесь, родители описывали нам строящиеся дома. Рассказы мамы меня восхищали, и я мечтала купить квартиру именно в этом доме", - рассказала Гульмира.

В квартире незрячей пары минималистичный дизайн, при этом уютно и всё обставлено со вкусом. Помогали родители. В прихожей стоит массажный стол и тренажёр, который Гульмира подарила мужу на день рождения. Оформила рассрочку в онлайн-магазине. Просторная кухня вмещает много гостей, которые в последнее время стали ещё чаще собираться в квартире Щепетиных. Зал с длинным диваном напичкан оборудованием для записи видео и прямых эфиров. В углу любимый караоке Олега. Голосовое управление через телефон позволяет молодой паре легко справляться со всей техникой, в том числе мультиваркой, стиральной машинкой, плитой.

Каждое утро Олег вызывает инватакси, берёт под руку своего сопровождающего, это его мама, и идёт на работу. Гульмира в это время занимается домашними делами. Она любит возиться на кухне, вкусно готовит, осваивает духовой шкаф, о котором мечтала долгое время. На днях пара приготовила донеры и уже опубликовала рецепт в новом видео.

Гульмира занимается домом практически сама – и убирает, и готовит, и гостей встречает. От помощи родных не отказывается.

Для выезда в город девушка вызывает сопровождающего, а в родном районе ориентируется самостоятельно, даже без трости. Правда бордюры не оставляют шансов на безбарьерное передвижение. На днях Гульмира побывала на личном приёме с акимом области Абай и рассказала о трудностях передвижения незрячих.

"Семей – это город подъёмов и спусков. Пройти инвалиду по нашему городу – это испытание. Неважно, в какой части города ты находишься - центр или окраина, всегда нужно выполнить алгоритм – спустись, поднимись, перешагни. Поэтому необходимы скаты под наклоном для удобства пеших прогулок. В автобусах не объявляют остановки. Мало звуковых светофоров", - поделилась проблемами недоступной среды наша собеседница.

Незрячий бородач и Звёздочка

Именно так называют героев TikTok по ту сторону экрана. Сейчас на страничке Щепетиных почти 80 тысяч подписчиков. Причём это уже третий аккаунт, первые два заблокировали.

Главная тема онлайн-творчества – это быт. Людей интересует, как ослепшие люди ухаживают за собой, ведут домашнее хозяйство, выезжают за покупками, читают. Самые популярные видео набирают до 2 млн. просмотров.

"Больше всего людям нравится смотреть, как мы справляемся с простыми вещами. Например, как моем полы, готовим еду, разбираемся в гаджетах. Такие видео набирают по 2 млн. просмотров. Ну и потом это помощь для незрячих - люди благодарят нас за такой инструктаж. Мы снимаем юмор, без этого никак. Среди подписчиков немало и здоровых людей – от детей до пенсионеров. Многие просто уже полюбили нас как мотивационную семью", - рассказал Олег.

А Гульмира добавила, что сначала не хотела быть в кадре. Интерес пришёл с опытом.

"Меня не интересовали социальные сети. Поэтому какое-то время я отказывалась, Олег снимал всё сам. Я только помогала, мелькала в кадре. Но сейчас мне нравится то, что мы творим, я чувствую интерес наших подписчиков", - говорит Гульмира.

Для съёмки видео ребята используют голосовой помощник, помогает опыт. Олег хорошо изучил алгоритмы социальных сетей и отлично разбирается в настройках. Из-за этого некоторые подписчики не верят в то, что пара незрячая. Изучив каждый квадратный сантиметр своего жилья, пара действительно уверенно передвигается по квартире и берёт в руки нужные предметы.

Порой от подписчиков поступают самые неожиданные вопросы. На днях Олега и Гульмиру спросили о том, что бы они хотели увидеть, если будет возможность вернуть зрение хотя бы на минуту.

"Я посмотрю на лица родителей и супруги", - ответил Олег. "Я тоже хочу увидеть моих близких. А ещё разглядеть место, где буду находиться в эту минуту. И неважно – будет это улица в пасмурный дождливый день или цветущий сад. Потому что увидеть в реальности и представить по рассказам – это очень разные вещи", - поделилась своим желанием Гульмира.

Подписчики радуют не только необычными вопросами и вниманием. Несколько человек организовали для молодой пары подарки - в их копилке две фотосессии и портрет в 3D технике.

Фото, видео: Альбина Халел.