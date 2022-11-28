Незрячая девочка из Кокшетау свободно владеет казахским, поёт, декламирует стихи и учится на художника

Вероника Давыдова из Кокшетау – яркий пример того, что человек сам строит свою счастливую судьбу. 16-летняя девочка владеет тремя языками, в том числе государственным, декламирует стихи и исполняет музыкальные композции. А ещё она, несмотря на особенности в развитии – не видит с детства, учится на изготовителя художественных изделий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Веронике Давыдовой – 16 лет. Будучи незрячей с раннего детства, она окончила в Караганде Специализированную школу-интернат для детей с нарушением зрения. И сегодня успешно учится на первом курсе Строительно-технологического колледжа в Кокшетау. Талантливая и целеустремлённая девочка выбрала специальность "Декоративно прикладное искусство и народные промыслы", а её будущая квалификация – изготовитель художественных изделий.

В колледже Вероника быстро завоевала лидерские позиции, у неё много друзей. Причём, несмотря на то, что её семья – мама и бабушка – живут в Кокшетау, сама девушка учебную неделю проводит в студенческом общежитии.

Свободно владеет государственным языком, отлично знает английский.

"В школе очень нравились гуманитарные предметы – русский язык, литература, история Казахстана, география. А потом я очень полюбила казахский, – рассказывает Вероника. – Это заслуга моего учителя-казаховеда Казины Кушикпаевны Есимовой. Её увлекательные уроки и творческие задания буду помнить всегда".

В школе в ней разглядели, помогли раскрыть и другие таланты – к вокалу и декламированию стихов. А в колледже девочка продолжила заниматься музыкой и вокалом. Она уже выступила в областном конкурсе "Белая трость" в Казахском обществе слепых, на праздничных мероприятиях, посвящённых Дням учителя, пожилых людей, работодателя, в конкурсе письма и чтения по системе Брайля "Әлемді танытқан алты нүкте"…

Поёт и декламирует Вероника на русском и казахском языках. Из авторов выбирает классиков – Александра Пушкина, Абая Кунанбаева, а "Слова назидания" стали настольной книгой. Также девушке нравятся поэты-символисты – Анна Ахматова, Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый. Любимая музыкальная композиция – "Мен сені сүйемін, өмір" Розы Альгожа. Предпочитает народные мотивы, поэтому среди фаворитов – Марина Девятова. Знает наизусть и с удовольствием исполняет песни Айгерим Калаубаевой.

"Песни, как и стихи, люблю душевные, с глубоким смыслом. Чтобы, слушая их, хотелось жить, расти, созидать, делать добро, любить. Я считаю, поэзия и музыка способны сделать человека чище и благородней. Искусство спасает в моменты грусти или отчаяния. Одним словом, великая сила. И я счастлива, что моя будущая профессия связана с творчеством", – призналась студентка.

А ещё Вероника очень благодарная своим учителям.

"Мне с ними всегда везло. Об учителе казахского я говорила. Благодаря преподавателю по русскому Бахытжан Кабденовне Жаманкуловой хорошо освоила грамматику. Она научила меня чувствовать язык, слово, привила трепетное отношение к русской литературе. А директор нашей школы-интерната Мурат Максимович Оразбеков делал всё, чтобы нам, детям, было комфортно. Чтобы школа стала родным домом, и чтобы мы в нём были счастливы. Так и было. Сейчас у меня замечательные наставники: педагог-организатор Евгения Мурадовна Хлебко, мастер производственного обучения Жансая Муратовна Махамбетиярова, куратор Наталья Петровна Ремеслова. Так что я везучая", – заключила девушка.

Вероника планирует успешно окончить колледж, получить высшее образование и приносить пользу людям, построить крепкую, счастливую семью. Думается, с её сильным характером мечты обязательно исполнятся.



Фото сотрудников колледжа