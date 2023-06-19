Нежилой квадратный метр: количество аварийных домов в Казахстане выросло за год

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Площадь аварийного жилья в Казахстане выросла за год. В 2022 году количество признанных опасными для жилья домов выросло на восемь процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к концу 2022 года в стране насчитывалось почти две тысячи аварийных жилых домов, что на 8,3 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Проживало в них более 29 тысяч человек.

При этом данные по Алматы, а также по Мангистауской и Жамбылской областям в 2022 году БНС АСПиР РК не отображало, ввиду того, что в этих регионах комиссии по признанию домов аварийными не проводились.

Без учёта вышеупомянутых регионов больше всего аварийных домов было зафиксировано в Атырауской (379 домов) и Акмолинской (202 дома) областях, а также в Астане (195 домов). В пятёрку регионов-антилидеров также вошли Западно-Казахстанская (175 домов) и Абайская (127 домов) области.

Аналитики отмечают, что отдельной статистики по ветхому жилью, которое может серьёзно дополнить данные по аварийному жилью и перейти в это же самое аварийное состояние в ближайшее время, в Казахстане нет. Однако, если проанализировать возраст жилых зданий, статистика выходит неутешительная. Так, к концу 2022 года 30 процентов или 746,9 тысячи домов, были построены до 1970 года, то есть этим домам уже более полувека.