Незаселённую новостройку затопило в Павлодаре
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
127Фото: pavlodarnews.kz
Незаселённый новый многоэтажный дом затопило в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Инцидент произошёл 10 августа в новостройке в микрорайоне Достык. Причиной стала бракованная деталь трубопровода. Течь образовалась на кухне квартиры на восьмом этаже. В результате водой затопило нижние этажи.
"После подачи воды в систему водоснабжения был повреждён фитинг, то есть торцевое соединение трубопроводов. Причиной явился заводской брак. В результате произошло частичное подтопление восьмого и ниже находящихся этажей", — прокомментировали в акимате Павлодара.
Здесь же сообщили, что подрядная фирма ТОО "Жардем" уже занимается устранением последствий. Работу подрядчика отслеживает отдел строительства Павлодара.
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