  • 11 Августа, 05:14
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Незаселённую новостройку затопило в Павлодаре

Сегодня, 04:25
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pavlodarnews.kz Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Фото: pavlodarnews.kz

Незаселённый новый многоэтажный дом затопило в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
 
Инцидент произошёл 10 августа в новостройке в микрорайоне Достык. Причиной стала бракованная деталь трубопровода. Течь образовалась на кухне квартиры на восьмом этаже. В результате водой затопило нижние этажи.

"После подачи воды в систему водоснабжения был повреждён фитинг, то есть торцевое соединение трубопроводов. Причиной явился заводской брак. В результате произошло частичное подтопление восьмого и ниже находящихся этажей", — прокомментировали в акимате Павлодара.

​Здесь же сообщили, что подрядная фирма ТОО "Жардем" уже занимается устранением последствий. Работу подрядчика отслеживает отдел строительства Павлодара.

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