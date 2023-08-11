Незаселённую новостройку затопило в Павлодаре

Незаселённый новый многоэтажный дом затопило в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Инцидент произошёл 10 августа в новостройке в микрорайоне Достык. Причиной стала бракованная деталь трубопровода. Течь образовалась на кухне квартиры на восьмом этаже. В результате водой затопило нижние этажи.

"После подачи воды в систему водоснабжения был повреждён фитинг, то есть торцевое соединение трубопроводов. Причиной явился заводской брак. В результате произошло частичное подтопление восьмого и ниже находящихся этажей", — прокомментировали в акимате Павлодара.

​Здесь же сообщили, что подрядная фирма ТОО "Жардем" уже занимается устранением последствий. Работу подрядчика отслеживает отдел строительства Павлодара.