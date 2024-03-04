Незаконные госзакупки на 3,3 млрд тенге отменили в СКО

С начала 2024 года прокурорами отменено 11 государственных закупок, в результате чего было предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 3,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

"Должностные лица Отдела ЖКХ акимата Тимирязевского района в нарушение требований Законов РК "О государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности" проводили государственные закупки на строительство котельной на сумму 1,1 млрд. тенге по конкурсной документации, которая не соответствовала заключению рабочего проекта к данному объекту. Как следствие, указанные обстоятельства повлекли ограничение прав других потенциальных поставщиков", - говорится в сообщении.

В другом случае, должностные лица Отдела образования Кызылжарского района вопреки требованиям Законов проводили государственные закупки по капитальному ремонту здания детского сада в с. Якорь на сумму 319,3 млн. тенге, без мероприятий по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.