Разборки с полицейскими устроил водитель в Костанае из-за неправильной парковки

Штраф в размере 130 тысяч тенге назначен водителю, оказавшему неповиновение полицейским в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

19 марта по проспекту Аль-Фараби водитель автомобиля Lada Granta нарушил правила стоянки авто. Патрульные полицейские выявили этот факт и сделали замечание водителю. Однако мужчина не согласился с нарушением ПДД и стал агрессивно бросаться на сотрудников. Для прекращения противоправных действий полицейские применили приёмы самбо.

Решением суда костанаец понёс административное наказание сразу по двум фактам. За неповиновение законным требованиям полицейских ему назначен штраф в размере 110 тысяч тенге, за нарушение правил остановки – штраф 18 тысяч тенге.











