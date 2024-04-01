Незаконную госзакупку на 75 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращена незаконная государственная закупка на сумму свыше 75 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"Установлено, что акиматом района в нарушение требований законодательства на веб-портале утвержден план закупок водораспределительных пунктов в количестве 5 штук на общую сумму 75 млн. тенге (средняя цена за единицу составила 15 млн. тенге).

Данная закупка запланирована незаконно, способом "из одного источника", то есть вне конкурентной среды, путем прямого заключения договора", - говорится в сообщении.