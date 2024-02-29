Незаконное уголовное дело завели в отношении владельца игрового клуба в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские без каких-либо заявлений и жалоб потерпевших завели уголовное дело в отношении владельца игрового клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники прокуратуры Хромтауского района Актюбинской области установили, что 21 февраля полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса по факту нарушения авторских и (или) смежных прав в отношении действующего бизнеса игрового клуба "Сектор".

Сотрудники надзорного органа отметили, что, согласно уголовно-процессуального законодательства, производство по этим делам начинается только по жалобе потерпевшего, поэтому досудебное расследование прекратили, а изъятое имущество вернули предпринимателю.