Незаконное строительство 19 многоэтажек остановили прокуроры в Алматинской области

Прокуроры Алматинской области провели анализ строительства многоквартирных жилых комплексов и коммерческих объектов на территории региона. Анализ показал многочисленные нарушения строительных норм и правил, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, по 19 объектам МЖК отозваны незаконно полученные исходные материалы (АПЗ ЭП ТУ), то есть остановлен процесс до начала строительства. Отмечается, что 11 из этих 19 домов планировали построить в Конаеве, пять — в Карасайском и три — в Талгарском районе.

"По фактам начала незаконного строительства МЖК (по 5 объектам в Конаеве и 1 объекту в Карасайском районе) застройщики привлечены к административной ответственности и уполномоченным органом проводится работа, направленная на устранение имеющихся нарушений, путём получения разрешительных документов.К примеру, застройщик незаконно изменив русло реки в Каскелене Карасайского района начал строительство МЖК "Orda Town". По принятым мерам, уполномоченным органом строительство остановлено, в суде рассматривается иск о сносе незаконного строительства", — рассказали в прокуратуре.

Отмечается также, что в Талгарском районе выявлен 21 коммерческий объект, у которого отсутствуют разрешительные документы на строительство.

"По внесенному акту уполномоченный орган ориентирован на привлечение застройщиков к соответствующей ответственности и проведение работы по устранению выявленных нарушений, в том числе путем сноса строящихся объектов не соответствующих предъявляемым строительным требованиям и планам застройки населённых пунктов. К примеру, в посёлке Бесагаш вдоль основной трассы Алматы-Хоргос частным лицом начато строительство торгового центра. Согласно сведений уполномоченных органов указанное строительство начато без соответствующих проектных документов, а также без разрешения органа в области строительного контроля. В настоящее время уполномоченным органом приняты меры по приостановлению строительства, до приведения застройщиком строительной и разрешительной документации в соответствие с нормами закона. В случае несоответствия объекта действующим нормам будет решен вопрос сноса указанного строения", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по акту прокуратуры проводится работа по приведению в соответствие незаконного изменения целевого назначения трёх земельных участков и возврату незаконно предоставленных 48 участков под строительство жилых комплексов.

По фактам строительства без экологического заключения к административной ответственности привлечено 26 застройщиков трёх районов области и Конаева. Предприниматели в общей сложности оштрафованы более чем на девять миллионов тенге.

"Помимо указанных нарушений застройщики области продолжают привлекать средства дольщиков без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Всего анализом выявлено 23 таких жилых комплекса (в Конаев 9 объектов, в Карасайском районе 5, в Талгарском районе 8, в Илийском районе 1 объект), в отношении застройщиков которых в суде рассматривается вопрос их административной ответственности", — отметили в прокуратуре.

В ведомстве также дали рекомендации тем, кто планирует приобрести жильё в строящемся объекте.

При выборе строительной компании прокуроры советуют обратить внимание на ряд правоустанавливающих документов. Право собственности на земельный участок, где строится дом, должно быть зарегистрировано именно на компанию застройщика.

Также у застройщика должна быть в наличии проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и разрешение на строительство от уполномоченного органа. И основной документ — это разрешение на привлечение средств дольщиков, в виде постановления местного исполнительного органа.

Наличие этих документов позволит в дальнейшем защитить права покупателя и обеспечить сохранность вложенных денег, отмечают в надзорном органе.