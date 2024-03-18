Незаконно выведенное Храпуновым здание скоро помощи вернули государству в Алматы

Прокуратурой города Алматы возвращена часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенной бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"15.02.2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса Скорой медицинской помощи в частную собственность.

В суде, незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 м2 и 50-ти соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась", - сообщили в прокуратуре.