Незаконно проданные земли частным лицам в центре Алматы вернули государству

Прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

По информации прокуратуры, в 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова.

"АО "СПК Алматы" в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий.

Вместо здания площадью 3500 кв.м юридическое лицо возвело техническое помещение в 22 кв.м. и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге. При этом, на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно-значимой пользы для населения и города", - говорится в сообщении.