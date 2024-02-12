Незаконно проданные земли частным лицам в центре Алматы вернули государству
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.
По информации прокуратуры, в 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова.
"АО "СПК Алматы" в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий.
Вместо здания площадью 3500 кв.м юридическое лицо возвело техническое помещение в 22 кв.м. и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге. При этом, на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно-значимой пользы для населения и города", - говорится в сообщении.
По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными.
"В другом случае, в этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения, местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена. По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству. Рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге", - отметили в ведомстве.
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- В Актобе наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту