Незаконная стройка спровоцировала сход грязевых масс в Алматы

Грязевая масса сошла на улице Керей-Жанибек хандар в Алматы. Это повлекло провал части асфальта и засор канализационных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

"При обследовании выявлено, что сход грунта произошёл в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне "Музтау". Установлено, что на участке 2768 в ПК Горный Гигант при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", - сообщили в акимате города.

Также выяснилось, что строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.

Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

"Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по части 1 статьи 316 КоАП РК с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путём приведения земельного участка в первоначальное состояние", - уточнили в акимате.

Коммунальными службами организован отвод, последствия грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.