Нейросеть для генерации видео запустили создатели ChatGPT
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Американская технологическая компания OpenAI, создавшая интеллектуальный чат-бот ChatGPT, объявила о запуске нового инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Sora. Он предназначен для создания видеороликов по текстовому описанию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Согласно описанию на официальном сайте предприятия, Sora "может создавать реалистичные и творческие сцены на основе текстовых инструкций" продолжительностью до одной минуты.
В компании отметили, что ИИ-модель представляет, как описанные объекты существуют в реальном мире, а также может точно интерпретировать реквизит и создавать "убедительных персонажей, выражающих яркие эмоции".
Нейросеть также способна генерировать видео на основе неподвижного изображения, создавать недостающие кадры в готовых видеороликах или дополнять их.
В OpenAI предупредили, что Sora способна ошибаться при моделировании сложных сцен.
В настоящее время ИИ-инструмент тестируют так называемые "красные команды", которые оценивают модель на предмет потенциального вреда и рисков.
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