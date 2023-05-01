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Нейросеть ChatGPT внедрили в робособаку. Теперь она может говорить
Робот-собака Spot от Boston Dynamics получил революционное обновление. Spot оснастили ChatGPT и искусственным интеллектом Google для преобразования текста в речь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CyberNews.
Как отмечают учёные, конечная цель — создать робота, который сможет быстро сообщать людям о там, что он умеет делать и сколько заряда осталось в его батарее.
В видео-демонстрации от эксперта по ИИ Сантьяго Вальдаррамы исследователи из Levatas, компании по ИИ, работающей с производителем роботов Boston Dynamics, демонстрируют, как Spot информирует их о своих предстоящих задачах и статусе.
Интеграция ChatGPT может обеспечить лучшее общение между людьми и роботами-собаками. По словам Вальдаррамы, в каждой миссии, к которой приступает робот, используются "файлы конфигурации, которые трудно понять", их может разобрать только высококвалифицированный персонал.
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