Нейросеть ChatGPT внедрили в робособаку. Теперь она может говорить

Фото: Levatas

Робот-собака Spot от Boston Dynamics получил революционное обновление. Spot оснастили ChatGPT и искусственным интеллектом Google для преобразования текста в речь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cyber​​News.

Как отмечают учёные, конечная цель — создать робота, который сможет быстро сообщать людям о там, что он умеет делать и сколько заряда осталось в его батарее.

В видео-демонстрации от эксперта по ИИ Сантьяго Вальдаррамы исследователи из Levatas, компании по ИИ, работающей с производителем роботов Boston Dynamics, демонстрируют, как Spot информирует их о своих предстоящих задачах и статусе.

Интеграция ChatGPT может обеспечить лучшее общение между людьми и роботами-собаками. По словам Вальдаррамы, в каждой миссии, к которой приступает робот, используются "файлы конфигурации, которые трудно понять", их может разобрать только высококвалифицированный персонал.