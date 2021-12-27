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Женщина спасла похороненного заживо младенца | BaigeNews.kz 27 декабря, 01:45
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Фото: из открытых источников

Женщина спасла похороненного заживо младенца

Жительница Зимбабве увидела, как ее соседка заживо хоронит младенца в деревне вблизи города Гокве, и спасла ребенка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Newsdze Zimbabwe.

Йеукай Мано решила избавиться от ребенка после того как сообщила любовнику о беременности и в ответ наткнулась на негатив. Возлюбленный отказался брать на себя обязательства, заявив, что он не является отцом ребенка.

Отчаявшаяся женщина в момент начала родов отправилась в ближайшие кусты и закопала новорожденного в неглубокой могиле.

Действия зимбабвийки случайно увидела соседка. Женщина сообщила о случившемся главе деревни и в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали Мано. Горе-мать заявила полицейским, что у нее не оставалось другого выхода из-за того, что любовник отказался и от нее, и от ребенка. А избавиться от малыша она решила, так как заботиться о нем некому.


#новорожденный #происшествие
27 декабря, 01:45
2195
Журналист

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