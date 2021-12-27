Женщина спасла похороненного заживо младенца

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Йеукай Мано решила избавиться от ребенка после того как сообщила любовнику о беременности и в ответ наткнулась на негатив. Возлюбленный отказался брать на себя обязательства, заявив, что он не является отцом ребенка.
Отчаявшаяся женщина в момент начала родов отправилась в ближайшие кусты и закопала новорожденного в неглубокой могиле.
Действия зимбабвийки случайно увидела соседка. Женщина сообщила о случившемся главе деревни и в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали Мано. Горе-мать заявила полицейским, что у нее не оставалось другого выхода из-за того, что любовник отказался и от нее, и от ребенка. А избавиться от малыша она решила, так как заботиться о нем некому.
Hype news