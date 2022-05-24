Засуха, нехватка кормов и задержка субсидий — поголовье КРС сократилось в Костанайской области

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Поголовье крупного и мелкого рогатого скота Костанайской области сократилось из-за засухи и нехватки кормов. Причиной стала также эпидемия бруцеллёза, охватившая несколько хозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Несмотря на все проблемы и трудности, хозяева скота планируют продолжать дело. Например, в Наурзумском районе достаточно сенокосов, пастбищных угодий и водоёмов.

"Нас всё устраивает, здесь удобно пасти скот, густая трава и погода благоприятная. Сейчас у нас 120 голов лошадей, 180 голов крупного рогатого скота, 150 овец, с этого мы начали. В этом году мы хотим довести численность КРС до 300 голов", — рассказал директор фермерского хозяйства Абдуманап Тесебаев.

Но таких фермеров, которые продолжают заниматься сельским хозяйством, немного. В районе реализуется лишь один инвестиционный проект в сфере животноводства.

"В сфере животноводства на базе ТОО планируем строительство животноводческой базы по разведению КРС, лошадей. Есть в районе и незавершённые проекты, которые остановились из-за удорожания стройматериалов", — отметил руководитель отдела сельского хозяйства Наурзумского района Евгений Ярошенко.

Ещё одна проблема: многие инициативы крестьян не могут быть реализованы из-за несвоевременной выплаты субсидий. Их приходится ждать месяцами, иногда сроки доходят до полугода. Между тем в 2022 году на сельхознужды в Костанайской области выделили 28 миллиардов тенге субсидий, в том числе 7,5 миллиардов на поддержку животноводства.