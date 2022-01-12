Задержаны причастные к ограблению оружейного магазина в Алматы

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Грабители охотничьего магазина в Алматы задержаны жамбылскими полицейскими, передает Polisia.kz.

7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе “Алматы-Ташкент” сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, 1 пневматический пистолет и оборудование для охоты.

В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы. На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК.

Стоит отметить, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.

