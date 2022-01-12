Снижение инфляции, финансовая стабильность и контроль вывода средств: о чем говорил Досаев на заседании Правительства

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Глава Нацбанка Ерболат Досаев озвучил три основных направления ведомства в рамках поручений Президента Казахстана, данных на заседании Мажилиса 11 января, передает BaigeNews.kz

Снижение инфляции до среднесрочного таргета в три-четыре процента в 2025 году

Ранее в 2021 году по поручению Главы государства началась совместная с Правительством реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4 процента.

"При этом, считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. В этой связи с учетом поставленных Главой государства задач, будет принят Комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен", - сказал Досаев.

По итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие.

"Оно стало главным фактором высокой волатильности инфляции. Именно поэтому Глава государства определил ключевым приоритетом для Правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года. Он отметил, что никакие меры не помогут стабилизировать инфляцию без решения данного вопроса. Национальный Банк считает, что работа должна проводиться не только по социально-значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию", - заявил глава Нацбанка.

Он отметил, что положительное влияние на стабилизацию цен в І полугодии 2022 года окажет введенное по поручению Главы государства временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.

"Однако мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки "узких мест" путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток. Успешная реализация наших совместных мер и повышение эффективности денежно-кредитной политики позволят стабилизировать и заякорить инфляцию в коридоре трех-четырех процентов к 2025 году для достижения поставленной Главой государства цели", - считает Досаев.

Обеспечение финансовой стабильности, в особенности валютного рынка

Для обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным Банком приняты следующие оперативные меры:

Начиная с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране. Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая Алматы и Алматинскую область, начиная с 12 января.

С 10 января в штатном режиме работают платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения платежей в тенге финансового сектора и государственного бюджета.

С целью поддержания ликвидности банковской системы, операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме.

"Глава государства вчера отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. С целью недопущения спекулятивного давления на тенге, Национальный Банк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций", - сказал глава Нацбанка.

Противодействие необоснованному выводу капитала

"Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", - сообщил Досаев.

В соответствии с вышеуказанным приказом, принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.