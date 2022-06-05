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Высокий уровень организации голосования в Алматы отметили международные наблюдатели | BaigeNews.kz вчера, 16:01
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Высокий уровень организации голосования в Алматы отметили международные наблюдатели

Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @referendum2022_kz.

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский отметил, что избирательные участки мегаполиса были полностью готовы к принятию граждан.


Кроме того, Михаил Лебединский обратил внимание на имеющиеся пандусы на всех участках.

"Организация, ход голосования — всё достаточно на высоком уровне. Никаких нарушений с точки зрения оформления, оборудования избирательных участков мы не выявили, активность граждан высокая. Мы были на участках с самого открытия. Несмотря на то, что время раннее, народ присутствовал", — отметила председатель комитета по местному самоуправлению Ленинградской области Лира Бурак.


#референдум
вчера, 16:01
390
Журналист

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