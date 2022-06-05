Высокий уровень организации голосования в Алматы отметили международные наблюдатели

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Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский отметил, что избирательные участки мегаполиса были полностью готовы к принятию граждан.
Кроме того, Михаил Лебединский обратил внимание на имеющиеся пандусы на всех участках.
"Организация, ход голосования — всё достаточно на высоком уровне. Никаких нарушений с точки зрения оформления, оборудования избирательных участков мы не выявили, активность граждан высокая. Мы были на участках с самого открытия. Несмотря на то, что время раннее, народ присутствовал", — отметила председатель комитета по местному самоуправлению Ленинградской области Лира Бурак.
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