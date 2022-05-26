Выпускник из Тараза перепутал газ с тормозом и опрокинул чужой Lexus в канал с водой

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"17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. За это правонарушение несовершеннолетнего школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612 ч. 2 КоАП РК "Управление т/с лицом, не имеющим права на управление". Нарушителя оштрафовали на 63 600 тенге. С родителями провели профилактическую беседу. В случае необходимости вопрос восстановления автомобиля может быть решён между сторонами в суде в гражданском порядке", - сообщили в полиции Тараза.Ранее сообщалось о том, что в Мангистау семь выпускников школы пострадали при ДТП. Кроме того, социальные сети заполонили видео с вызывающим поведением вчерашних школьников. На них подростки из Актау и Жанаозена устраивают опасную езду на трассах региона, высовываются из окон дорогих иномарок, размахивая при этом лентами выпускников и государственным флагом Казахстана.
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