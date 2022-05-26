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Выпускник из Тараза перепутал газ с тормозом и опрокинул чужой Lexus в канал с водой | BaigeNews.kz 26 мая, 02:07
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Фото: кадр с видеоролика

Выпускник из Тараза перепутал газ с тормозом и опрокинул чужой Lexus в канал с водой

17-летний выпускник одной из школ Тараза утопил чужой Lexus в канале, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент случился на площадке перед монументом ханам Жанибеку и Керею.

21-летний владелец дорогого внедорожника вместе с выпускниками решил отпраздновать Последний звонок. Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины.



Подросток, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.
"17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. За это правонарушение несовершеннолетнего школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612 ч. 2 КоАП РК "Управление т/с лицом, не имеющим права на управление". Нарушителя оштрафовали на 63 600 тенге. С родителями провели профилактическую беседу. В случае необходимости вопрос восстановления автомобиля может быть решён между сторонами в суде в гражданском порядке", - сообщили в полиции Тараза.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау семь выпускников школы пострадали при ДТП. Кроме того, социальные сети заполонили видео с вызывающим поведением вчерашних школьников. На них подростки из Актау и Жанаозена устраивают опасную езду на трассах региона, высовываются из окон дорогих иномарок, размахивая при этом лентами выпускников и государственным флагом Казахстана.
#выпускники
26 мая, 02:07
5200
Журналист

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