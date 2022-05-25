Последний звонок: в Мангистау семь выпускников пострадали при ДТП, двое в тяжёлом состоянии

Происшествие случилось на трассе в районе посёлка Сайотес. Об этом сообщила Молдир Адиль, руководитель пресс-службы управления здравоохранения области.
Семь человек получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
"Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжёлое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице", — прокомментировала Орынгуль Муканова, заместитель директора Мангистауской районной больницы.
Также издание сообщает о том, что в социальных сетях пользователи активно делятся роликами с вызывающим поведением выпускников. На них подростки из Актау и Жанаозена устраивают опасную езду на трассах региона, высовываются из окон дорогих иномарок, размахивая при этом лентами выпускников и государственным флагом Казахстана.