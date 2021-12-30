Связанную без спиц и крючка елку установили в Нур-Султане

Флешмоб прошел в Нур-Султане в честь празднования тридцатилетия Независимости Казахстана и в преддверии Нового года: в столице появилась вязаная елка, передает корреспондент BaigeNews.kz Организаторы необычного проекта проводили мастер-классы в школах, в Байтереке, во Дворце мира и согласия, привлекали к участию в создании елки всех желающих.

Елка будет стоять радовать прохожих примерно до 10 января.









Одна из участниц создания эко-елки Светлана рассказала о необычном проекте.

"Я была среди тех, кто участвовал в вязании этой елки. Мы несколько лет вязали елку из разноцветных квадратиков крючком. В этом году мы сделали ее в другом стиле. Идея такой вязаной елки пришла из-за границы, а потом социальный предприниматель Рахима решила это сделать в Казахстане. Она занимается обучением вязания и хочет привлекать желающих, чтобы как можно больше людей вязали", – рассказала Светлана.







На открытие вязаной елки Светлана пришла со своей подругой Мариной из благотворительного фонда.





"Мы занимаемся тем, что предоставляем трехколесные велосипеды инвалидам-пенсионерам бесплатно. Сегодня мы пришли поддержать организаторов презентации эко-елки. Одно движение поддерживает другое", – поделилась Светлана.

Социальный предприниматель Рахима Мукушева рассказала, что идея эко-елки появилась у нее давно, и в 2019 году она решила ее воплотить в жизнь.

"Я объявила на своей Instagram-странице, что есть такая идея: "Кто за, давайте вместе творить". Обычно у вязальщиц всегда есть много остатков пряжи, их некуда девать, но и жалко выкинуть. Мы решили оставить свои остатки пряжи и соединить в одно полотно в стиле "Құрақ көрпе", – вспомнила Рахима.















В первый раз в 2019 году в создании елки участвовало более 50 человек, а на следующий год организаторов поддержал акимат, который увидел, что их идея актуальна и приобрел для участников проекта пряжу.



"И тогда мы единым полотном одного качества связали цельную красивую елку. А в этом году у нас елка фисташкового цвета. Мы ее вязали пальцами, без спиц, без крючка, так как с прошлого года у нас много было запросов о том, что люди хотят участвовать, но не умеют вязать. Так как времени у нас мало на обучение, мы решили связать елку пальцами", – рассказала Рахима.





В процессе вязания за шесть дней с 24 декабря участники создали шестиметровую эко-елку. Участвовало в этом около 200 человек, некоторые из них пришли на презентацию эко-елки. Всего было использовано более 169 тысяч петель.

"Игрушки, которыми украшена елка, вязала многодетная мать в декрете. Она сидит дома и зарабатывает вязанием. И так как я являюсь социальным предпринимателем, мне интересна поддержка женщин, которые сидят дома, независимо от статуса, положения. Есть также женщины, которые работают, но у них есть также дополнительное хобби – вязание. Кроме того, мальчик 12 лет тоже связал украшение, которое вы здесь можете увидеть на елке. То есть все детали у нас ручной работы", – заключила социальный предприниматель.













Фотографии Бауыржана Жуасбаева