Воспитательница таскала за волосы и била детей в Алматы

Фото: freepik.com

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина таскает детей за волосы и бьет их указкой. Выяснилось, что подобное поведение позволила себе воспитательница в одном из детских домов Алматы, передает BaigeNews.kz.

На видео женщина дергает детей за уши, таскает девочку за волосы и бьет детей указкой. Редакция обратилась с запросом в Департамент полиции Алматы.