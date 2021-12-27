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Воспитательница таскала за волосы и била детей в Алматы | BaigeNews.kz 27 декабря, 12:24
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Фото: freepik.com

Воспитательница таскала за волосы и била детей в Алматы

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина таскает детей за волосы и бьет их указкой. Выяснилось, что подобное поведение позволила себе воспитательница в одном из детских домов Алматы, передает BaigeNews.kz.

На видео женщина дергает детей за уши, таскает девочку за волосы и бьет детей указкой. Редакция обратилась с запросом в Департамент полиции Алматы.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.140 ч.2 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - прим.ред.). Материал уголовного дела находится в производстве УП Жетысуского района. В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность", - говорится в сообщении ведомства.


#расследование #дети #насилие
27 декабря, 12:24
6109
Журналист

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