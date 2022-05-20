Влиятельным чиновникам Компартии Китая запретят владеть активами за рубежом

Коммунистическая партия Китая заблокирует продвижение по службе высокопоставленным чиновникам, члены семей которых владеют крупными активами за рубежом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передаёт Интерфакс.
Собеседники WSJ утверждают, что внутреннюю директиву Организационного отдела ЦК КПК опубликовали в марте, и пока неясно, будет ли она предана широкой гласности и будет иметь обратное действие. В соответствии с ней супругам и детям чиновников министерского уровня запрещено располагать прямо или косвенно какой-либо недвижимостью или долями в предприятиях, зарегистрированных за рубежом.
Кроме того, по данным издания, высокопоставленным чиновникам и ближайшим членам их семей также запретят открывать счета в зарубежных финансовых организациях, если у них нет на то законных причин, таких как учёба или работа.
Издание отмечает, что члены семей некоторых высокопоставленных чиновников уже продали находившиеся в их распоряжении акции зарубежных компаний.
В январе этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял: "Руководящие кадры, особенно высокопоставленные, должны обратить внимание на семейную дисциплину и этику. Они должны подавать пример, быть ответственными и вести дела честно".