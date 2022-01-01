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Вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью придумали в Японии | BaigeNews.kz 1 января, 15:38
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Фото: Pexels

Вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью придумали в Японии

Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Japan Times.

За основу была взята вакцина против оспы, разработанная в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Именно благодаря ей удалось побороть смертельное заболевание. Цель японских ученых − создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Как заявил Кохара, препараты, использующие вектор вируса осповакцины, "являются самыми мощными из всех". По его словам, указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами, при этом не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Кроме того, создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с COVID-19.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. Планируется, что японский производитель лекарств Nobelpharma проведет первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.


#вакцина #коронавирус #ученые
1 января, 15:38
3173
Журналист

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