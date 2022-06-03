В тройку лидеров вошли казахстанские школьники на 22-й Азиатской олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба МОН РК

Казахстанские школьники завоевали пять медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной — одна серебряная и четыре бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Страну на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11 классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.

В 2022 году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая 2022 года. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан и других.

"Минобразования и науки создаёт все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. Только недавно наши школьники завоевали восемь медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров. Отметим, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад. И мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почётные грамоты", — рассказал заместитель Республиканского научно-практического центра "Дарын" Нурлан Жумагелди.

Отметим, что победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).