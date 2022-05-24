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В Шымкенте ремонтируют обрушившуюся крышу футбольного стадиона | BaigeNews.kz 24 мая, 14:57
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В Шымкенте ремонтируют обрушившуюся крышу футбольного стадиона


В Шымкенте ремонтируют крышу на центральном стадионе Кажимукана, которая 21 мая в ходе встречи футбольных команд "Ордабасы" и "Аксу" из-за сильного ветра обрушилась, сообщает BaigeNews.kz.

"В настоящее время продолжаются работы по приведению в порядок территории стадиона. Зрительская вместимость спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 1967 году, составляет 25 тысяч. Стадион состоит из южного и северного павильонов (предусмотрено два спортивных зала и кабинеты), трибун для болельщиков, складских помещений", - отмечает пресс-служба акимата Шымкента.



По данным ведомства,в 2007 году стадион был капитально отремонтирован. Фасады южного и северного павильона были облицованы специальным строительным материалом, установлена кровля.

Позже акиматом будет предоставлена дополнительная информация о фактическом размере затрат.

Напомним, инцидент произошёл 21 мая во время футбольного матча между местной командой "Ордабасы" и павлодарским "Аксу". Причиной обрушения крыши стал порывистый ветер.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК ("Недоброкачественное строительство").


#строительство #стадион #футбол #Шымкент
24 мая, 14:57
2381
Журналист

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