В Шымкенте ремонтируют обрушившуюся крышу футбольного стадиона

В Шымкенте ремонтируют крышу на центральном стадионе Кажимукана, которая 21 мая в ходе встречи футбольных команд "Ордабасы" и "Аксу" из-за сильного ветра обрушилась, сообщает BaigeNews.kz
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"В настоящее время продолжаются работы по приведению в порядок территории стадиона. Зрительская вместимость спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 1967 году, составляет 25 тысяч. Стадион состоит из южного и северного павильонов (предусмотрено два спортивных зала и кабинеты), трибун для болельщиков, складских помещений", - отмечает пресс-служба акимата Шымкента.
По данным ведомства,в 2007 году стадион был капитально отремонтирован. Фасады южного и северного павильона были облицованы специальным строительным материалом, установлена кровля.
Позже акиматом будет предоставлена дополнительная информация о фактическом размере затрат.
Напомним, инцидент произошёл
21 мая во время футбольного матча между местной командой "Ордабасы" и павлодарским "Аксу". Причиной обрушения крыши стал порывистый ветер.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК ("Недоброкачественное строительство").