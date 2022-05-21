Полиция начала расследование по факту обрушения кровли на стадионе в Шымкенте

Досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе начала полиция в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.



Инцидент произошёл во время футбольного матча между местной командой "Ордабасы" и "Аксу" из Павлодара.

Причиной обрушения стал порывистый ветер.

"По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК - "Недоброкачественное строительство". Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.



Происшествие обошлось без пострадавших.



