Полиция начала расследование по факту обрушения кровли на стадионе в Шымкенте

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Досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе начала полиция в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл во время футбольного матча между местной командой "Ордабасы" и "Аксу" из Павлодара.
Причиной обрушения стал порывистый ветер.
"По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК - "Недоброкачественное строительство". Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
Происшествие обошлось без пострадавших.
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