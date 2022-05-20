В Нур-Султане может резко подорожать новое жильё

В Нур-Султане могут вырасти цены на жильё из-за нового проекта правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города, передает BaigeNews.kz.

Как сообщает Ассоциация застройщиков Казахстана, согласно правилам, норма жилой площади увеличится до 18-25 квадратных метров.

"Это фактический запрет на строительство жилья III и IV класса (18 и 15 м2 соответственно), а это всё социальные и низкобюджетные объекты", – отметили в АЗК.

Введение обязательства для застройщиков по проведению общественных обсуждений практически по всем проектам строительства приведёт к прямому конфликту интересов застройщиков и гражданского общества.

"По мнению бизнеса, общественные слушания должны проводиться исключительно по генеральному плану строительства города. Акимат города не должен перекладывать ответственность по общественным обсуждениям при формировании генерального плана на бизнес, а также в рамках его общественных обсуждений, должен учитывать не только интересы бизнеса, но и интересы граждан", – говорится в сообщении.

В организации прогнозируют сокращение объёмов строительства, из-за этого более 9 000 компаний могут обанкротиться, и в этом случае около 64 тысяч работников строительной сферы потеряют работу.