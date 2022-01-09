В ходе протестов в РК погибли 16 сотрудников силовых структур и военных, ранены 1300

Фото: акимат Шымкента

Во время беспорядков в городах Казахстана от рук преступников 16 и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"К сожалению, в эти дни при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов. Погибшие до конца оставались верны присяге, проявили героизм и беззаветное служение Родине", - сказал глава МВД РК Ерлан Тургумбаев.

Он выразил соболезнование семьям и родным погибших сотрудников и мирных жителей, ставших жертвами преступных посягательств. И заверил, что МВД примет все меры для поиска, задержания преступников и они понесут заслуженное наказание за преступления против народа Казахстана."Пользуясь случаем, прошу проявить терпение к вынужденным ограничениям, призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористические операции. Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о всех подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране", - сказал глава ведомства.Он призвал доверять только официальным источникам государственных и правоохранительных органов. А также предупредил граждан страны о недопустимости в такое сложное время распространения заведомо ложной информации."За такие деяния в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. На каждый такой факт полиция будет реагировать принципиально", - сказал Тургумбаев.