"Мы видим значительный рост провокаций" — Токаев

Построение развитого демократического общества — это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов.
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Telegram-канал bort_01
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"Комплексная трансформация страны ведёт к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях. Мы видим значительный рост провокаций со стороны известных персонажей. Надо понимать: построение развитого демократического общества — это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов. В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Именно такая культура выступает главным фактором в противодействии радикализму и популизму в политической сфере. Чего, к сожалению, у нас сейчас в избытке", — сказал Токаев.
Здесь многое зависит от зрелости общества, сознательности и созидательного участия всех граждан, потому что демократия — это ежедневный кропотливый труд каждого, считает президент. Этот постулат нуждается в постоянном и доходчивом разъяснении среди граждан, особенно среди молодёжи. И роль научного сообщества здесь велика.
Президент отметил, что общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, нужно перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей, в центре которых будут трудолюбие и культ знаний, прагматизм и предприимчивость. Эта масштабная задача непосильна для одного лишь государства.
"Изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество, то есть каждый из нас. Поэтому успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию. Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны", — отметил Токаев.