"Мы видим значительный рост провокаций" — Токаев

"Изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество, то есть каждый из нас. Поэтому успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию. Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны", — отметил Токаев.