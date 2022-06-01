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  • В Актюбинском региональном университете провели круглый стол "Цель и задачи референдума в Казахстане"
В Актюбинском региональном университете провели круглый стол "Цель и задачи референдума в Казахстане" | BaigeNews.kz 1 июня, 20:04
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В Актюбинском региональном университете провели круглый стол "Цель и задачи референдума в Казахстане"

В Актобе состоялся круглый стол на тему "Цель и задачи референдума в Казахстане" по разъяснению конституционных реформ, сообщает BaigeNews.kz.

Он прошёл на базе Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова. В круглом столе приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты университета.

Декан филологического факультета, доктор филологических наук, профессор Шокым Г.Т., доцент кафедры казахской филологии, кандидат филологических наук Алдашев Н.М., доцент кафедры казахской филологии, кандидат филологических наук Садуакас Н.А. Они подчеркнули историческую значимость и значимость республиканского референдума.

Преподаватель юридического факультета, магистр права Тайжанова Л. разъяснила предлагаемые изменения и дополнения в конституцию РК. От имени студентов выступил студент второго курса Ә.Әбілқайыр.


#референдум #студенты
1 июня, 20:04
1769
Журналист

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