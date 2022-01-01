Ученый предсказал сроки окончания пандемии COVID-19

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Ученый считает, что, к примеру, в Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 20-22 января. Соответственно спустя месяц после пика волны завершится ее спад.
"Тогда у нас будет уже конец омикрона, и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", − пояснил эксперт.
При этом Сарияннис предупредил, что даже если указанный вариант окажется последней мутацией вируса, среди людей не должна "преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и завершим" пандемию.
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