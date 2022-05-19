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Участки двух проспектов временно перекроют в Нур-Султане | BaigeNews.kz 19 мая, 12:44
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Фото: pixabay.com

Участки двух проспектов временно перекроют в Нур-Султане

Дорожное полотно по проспектам Кабанабай батыра и Женис будут ремонтировать в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Из-за ремонта 20 мая частично перекроют движение для автотранспорта по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель.

Кроме того, с 20 по 22 мая полностью перекроют движение по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Мәскеу.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - объяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.


#ремонт дороги #акимат Нур-Султана
19 мая, 12:44
1685
Журналист

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