Участки двух проспектов временно перекроют в Нур-Султане

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Дорожное полотно по проспектам Кабанабай батыра и Женис будут ремонтировать в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Из-за ремонта 20 мая частично перекроют движение для автотранспорта по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель.
Кроме того, с 20 по 22 мая полностью перекроют движение по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Мәскеу.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - объяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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