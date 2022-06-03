У переболевших ветрянкой нет иммунитета против обезьяньей оспы

Фото: pexels.com

Оспа обезьян и ветряная оспа – принципиально различные заболевания и не формируют перекрёстного иммунитета. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Получается, что у переболевших ветрянкой нет защиты от обезьяньей оспы. Дело в том, что оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам. Эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета.

"У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян. Тот факт, что человек в прошлом перенес ветряную оспу, не оказывает значимого влияния на тяжесть течения оспы обезьян", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев заявил, что стать напастью под стать ковиду у обезьяньей оспы не получится хотя бы потому, что учёные знают, как бороться с болезнью.