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Туркестанцы проводили в последний путь погибшего в Алматы курсанта КНБ | BaigeNews.kz 10 января, 19:35
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Туркестанцы проводили в последний путь погибшего в Алматы курсанта КНБ

Орден "Айбын" третьей степени присудили погибшему в Алматы курсанту, передает BaigeNews.kz.

"В ходе террористической атаки в городе Алматы погиб курсант второго курса академии пограничной службы КНБ Республики Казахстан Даулет Жупарбеков. Указом Президента солдату, ставшему батыром для родины, был присуждён орден "Айбын" третей степени. Тело солдата было возвращено на родину - Сарыагашский район, Туркестанской области, где в последний путь его проводили туркестанцы", - сообщили в акимате Туркестанской области.

Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.

"Даулет был настоящим патриотом, честно выполнял службу, был дружелюбен, возлагал большие надежды на будущее. Я присоединяюсь к вашей невосполнимой скорби, от чистого сердца соболезную. Светлая память батыра служившего на благо родины останется навечно в сердцах населения, родственников, друзей и коллег", - сказал аким района.

Герой Казахстана Бакытжан Ертаев заявил, что эта трагедия является не только трагедией одной семьи, но и всего народа Казахстана.

Даулет Жупарбеков родился 1 декабря 2002 года в городе Сарыагаш. Закончив общеобразовательную школу имени Толыбай батыра, поступил в академию пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Алматы. Второй ребёнок в семье. У погибшего остались родители, сестра и два младших брата.

"Имя Даулета Бауыржанулы, проявившего огромную храбрость, неся службу ради общественного спокойствия и единства страны, на вечно останется в памяти народа", - добавили в акимате.

Ранее на официальном сайте Комитета национальной безопасности появилась информация о погибших сотрудниках ведомства.

Беспорядки в Казахстане Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал попыткой государственного переворота.
#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП
10 января, 19:35
5441
Журналист

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