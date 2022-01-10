Туркестанцы проводили в последний путь погибшего в Алматы курсанта КНБ

Орден "Айбын" третьей степени присудили погибшему в Алматы курсанту, передает BaigeNews.kz.

"В ходе террористической атаки в городе Алматы погиб курсант второго курса академии пограничной службы КНБ Республики Казахстан Даулет Жупарбеков. Указом Президента солдату, ставшему батыром для родины, был присуждён орден "Айбын" третей степени. Тело солдата было возвращено на родину - Сарыагашский район, Туркестанской области, где в последний путь его проводили туркестанцы", - сообщили в акимате Туркестанской области.

Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.

"Даулет был настоящим патриотом, честно выполнял службу, был дружелюбен, возлагал большие надежды на будущее. Я присоединяюсь к вашей невосполнимой скорби, от чистого сердца соболезную. Светлая память батыра служившего на благо родины останется навечно в сердцах населения, родственников, друзей и коллег", - сказал аким района.



Герой Казахстана Бакытжан Ертаев заявил, что эта трагедия является не только трагедией одной семьи, но и всего народа Казахстана.

