Это была попытка госпереворота - Токаев о событиях в Казахстане

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Беспорядки в Казахстане Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал попыткой государственного переворота, передает BaigeNews.kz.

"Именно таким образом они заметают все свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительным и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии", - отметил глава государства.

"Под ширмой стихийных протестов, развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические планы отошли на второй и третий планы, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной их главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке гос переворота", - сказал Токаев на заседании ОДКБОн отметил, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, СИЗО, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались авто и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападения на войсковые части, армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой."В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания ДП Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено семь оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы", - сказал глава государства.По его словам, неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, а также забирали и увозили тела погибших подельников прямо с поля боя.Токаев добавил, что события в Казахстане приобрели критический характер – Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. В итоге был объявлен режим контртеррористической операции."Погибло 16 сотрудников силовых органов, более 300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения - точное количество уточняется. По всей стране пострадали 1 270 субъектов бизнеса, разграблено ста торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб. Его размер оценивает специальная правительственная комиссия. С уверенностью говорю вам о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против казахстанцев", - сообщил Президент.