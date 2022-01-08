Туркестан - единственный регион, который сохранил спокойствие – Умирзак Шукеев

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Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поблагодарил жителей региона за спокойствие, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
"Хочу поблагодарить жителей Туркестанской области. Туркестан – единственный регион, сохранивший спокойствие в эти непростые времена, хладнокровно не подчиняющийся пропаганде террористов. Опасность еще сохраняется. Нужно помочь полиции. Пожалуйста, поймите необходимость некоторых ограничений", - сказал Шукеев.
Аким добавил, что надеется: ситуация в регионе окончательно стабилизируется через день-два.
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