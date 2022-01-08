Церемония прощания с погибшими гвардейцами прошла в Карагандинской области

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В Карагандинской области прошла церемония прощания с погибшими вовремя массовых беспорядков гвардейцами Мадияром Кайсаровым и Айбатом Амановым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар24".

Мадияру Кайсарову было всего 20 лет, он выполнял боевую задачу во время восстановления общественного порядка в Кызылорде. Преступники направили в сторону оперативного подразделения грузовой транспорт. Рядовой Кайсаров, оттолкнув в сторону своих сослуживцев, сам попал под колеса транспорта.

Девятнадцатилетний гвардеец Айбат Аманов принимал участие в спецоперации в Талдыкоргане, погиб в схватке с мародерами. Гвардейцев проводили со всеми почестями. Офицеры отмечают, что солдаты выполнили свой долг с честью и показали истинный пример героизма.

Ранее были опубликованы имена еще пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков. Среди них - капитан полиции Рахат Сланбеков, 1988 года рождения (Тараз), старшина полиции Ринат Камбетов, 1988 года рождения (Алматы), сержант полиции Ален Асылханов, 1993 года рождения (Алматы), прапорщик Ербол Ержанов, 1976 года рождения (Алматы), младший сержант Нурболсын Алмасов, 1994 года рождения (Жамбылская область).



В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года Днем общенационального траура.