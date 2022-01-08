Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Опубликованы имена погибших полицейских | BaigeNews.kz 8 января, 00:14
12398
Фото: скриншот из видео

Опубликованы имена погибших полицейских

Опубликованы имена еще пяти полицейских, погибших при исполнении своего служебного долга.

Опубликованы имена еще пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Казахстан".

Среди погибших капитан полиции Рахат Сланбеков, 1988 года рождения (Тараз), старшина полиции Ринат Камбетов, 1988 года рождения (Алматы), сержант полиции Ален Асылханов, 1993 года рождения (Алматы), прапорщик Ербол Ержанов, 1976 года рождения (Алматы), младший сержант Нурболсын Алмасов, 1994 года рождения (Жамбылская область).

Ранее сообщалось, что погибли два бойца национальной гвардии: рядовой Мадияр Кайсаров, который получил тяжелое ранение, выполняя 5 января 2022 года в составе оперативного подразделения боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорда. А также рядовой Айбат Аманов, который погиб в ходе столкновений с хулиганами в Талдыкоргане.

#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП #полиция #жертвы
8 января, 00:14
12398
Журналист

Рекомендуем