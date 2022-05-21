"Травма сильно беспокоит" – ушёл с поста раненный во время январских событий глава спортуправления Алматы

Фото: из открытых источников

Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов, получивший травму во время январских беспорядков, до сих пор не может восстановить своё здоровье и в этой связи решил уйти с поста, передаёт BaigeNews.kz

О своём решении чиновник сообщил на личной странице в Instagram.

"С момента получения мною пулевого ранения в январских событиях прошло достаточно времени, но травма до сих пор сильно беспокоит и работоспособность не восстановлена. Поскольку необходимо проходить полноценные курсы реабилитации и восстановления двигательной активности предплечья, я решил уйти с поста руководителя управления спорта города Алматы и заняться своим здоровьем", − написал Рустем Байсеитов.



Он напомнил, что возглавлял городское управление спорта с июля 2018 года и рассказал о результатах проделанной за этот период работы.

"Спорт занимает особое место в моей жизни и после недолгой реабилитации, надеюсь увидеться с вами вновь, но с иными перспективами. Благодарю всех за поддержку!" – резюмировал Байсеитов.