Токаев предложил уделить внимание релокации иностранных компаний

"Требуется усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать наши скоростные трансконтинентальные коридоры, тем самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев, – отметил президент Казахстана.

"В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании Высшего совета в октябре прошлого года. Данное направление также было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС. В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. Нам следует в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки – соглашение с Монголией", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Президент Казахстана призвал Комиссию и правительства ускорить данную работу

"Вчера состоялся первый Евразийский экономический Форум, на котором мы обсудили актуальные вопросы, проблемы и пути их решения, обменялись мнениями по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Убежден, что договоренности и решения этих двух плодотворных дней найдут свое продолжение в рамках дальнейшего развития нашего объединения", – подытожил свое выступление Глава государства.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в формате видеоконференции. В своём выступлении президент Казахстана отметил, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер и к этому надо быть готовыми.