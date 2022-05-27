"Наблюдаемая санкционная конфронтация беспрецедентна по своей сути и последствиям" — Токаев

Лента новостей
"За годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33 процента, а экспорт — на 55 процентов. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти. Это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего "коллективного иммунитета" перед лицом глобальных вызовов", — сказал Касым-Жомарт Токаев.По его мнению, наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.
"В феврале этого года в рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного совета мной предложено было создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран "евразийской пятерки". Рабочая группа создана. Разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты. Однако надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер. И к этому надо быть готовыми", — заявил глава государства.
Hype news