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"Наблюдаемая санкционная конфронтация беспрецедентна по своей сути и последствиям" — Токаев | BaigeNews.kz 27 мая, 18:09
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Фото: akorda.kz

"Наблюдаемая санкционная конфронтация беспрецедентна по своей сути и последствиям" — Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Кыргызской Республики — председатель ВЕЭС Садыр Жапаров, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Российской Федерации Владимир Путин, главы государств — наблюдателей при ЕАЭС: президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В своём выступлении президент Казахстана отметил, что в условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран ЕАЭС с успехом преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста.
"За годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33 процента, а экспорт — на 55 процентов. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти. Это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего "коллективного иммунитета" перед лицом глобальных вызовов", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.
"В феврале этого года в рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного совета мной предложено было создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран "евразийской пятерки". Рабочая группа создана. Разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты. Однако надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер. И к этому надо быть готовыми", — заявил глава государства.

#ЕАЭС #Санкции #политика #экономика #Касым-Жомарт Токаев
27 мая, 18:09
3099
Журналист

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