Токаев предложил разделить министерство образования на два ведомства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить министерство образования и науки на два разных ведомства и создать национальную систему цитирования, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.



"Считаю, что нам необходимо создать национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ", — отметил глава государства на юбилейной сессии Национальной Академии наук.

По его словам, этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов.

"Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки. В целом все указанные мной решения направлены на комплексное развитие казахстанской науки, повышение ее конкурентоспособности и вклада в устойчивый социально-экономический прогресс страны", — заключил Токаев.