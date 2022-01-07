"Силы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период" - Президент

Коллективные миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения", - сказал Глава государства.

Также Токаев выразил благодарность главам государств-участников ОДКБ.



Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не участвуют в боевых действиях против террористов. Они отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов.