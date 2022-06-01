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Токаев дал старт строительству нового терминала в аэропорту Алматы | BaigeNews.kz 1 июня, 17:39
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Фото: ptrkkz

Токаев дал старт строительству нового терминала в аэропорту Алматы

Президент дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bort_01.

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

В своей речи глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.
"После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое до 14 миллионов пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащён самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок", — подчеркнул президент.
Общий объём инвестиций в строительство составит более 200 миллионов долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий — внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.
#аэропорт #Алматы #Пассажирские перевозки #Касым-Жомарт Токаев
1 июня, 17:39
1614
Журналист

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