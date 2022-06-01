Токаев дал старт строительству нового терминала в аэропорту Алматы

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"После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое до 14 миллионов пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащён самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок", — подчеркнул президент.Общий объём инвестиций в строительство составит более 200 миллионов долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий — внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.
Hype news